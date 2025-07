Mit Tränen in den Augen: Deutschland-Captain Gwinn muss verletzt raus Das ist ganz bitter: Nach 40 Minuten ist die Europameisterschaft für Deutschland-Kapitänin Giulia Gwinn möglicherweise bereits wieder vorbei. Die 26-Jährige muss beim Spiel gegen Polen in St.Gallen in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden 04.07.2025

In St.Gallen sind am Freitagabend knapp 36 Minuten gespielt, da geht Deutschland-Kapitänin Giulia Gwinn im eigenen Strafraum in den Zweikampf und verletzt sich dabei unglücklich am Knie. Nach kurzer Behandlung kann die 26-Jährige kurzzeitig auf den Platz zurückkehren, muss dann aber abbrechen.

Gwinn verlässt den Rasen mit Tränen in den Augen. Die grosse Befürchtung im Lager der Deutschen: Kreuzbandriss. Einen solchen erlitt Gwinn in ihrer Karriere nämlich schon zweimal.

Ganz bitter ist auch der Zeitpunkt der Blessur, denn sollte sich das Problem am Knie tatsächlich als schwere Verletzung herausstellen, so hätte Gwinn nicht einmal eine ganze EM-Halbzeit für Deutschland auf dem Platz gestanden.

Noch ist zwar keine Diagnose da, die Bilder aus St.Gallen sahen aber nicht gut aus. Die nächsten beiden Gruppenspiele der Deutschen finden am kommenden Dienstag gegen Dänemark und am 12. Juli gegen Schweden statt. Wir drücken die Daumen.

