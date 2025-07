Trotz Sehbehinderung nicht zu stoppen Die märchenhafte Geschichte hinter Englands Goalie-Heldin

Hannah Hampton bei einer ihrer Penalty-Paraden gegen Schweden. Keystone

Hannah Hampton ist nach dem Halbfinal-Einzug gegen Schweden die gefeierte Heldin und sorgt an der Pressekonferenz danach für grosses Gelächter. Dass sie Englands Nummer 1 ist, grenzt aufgrund ihrer Sehbehinderung an ein Wunder.

Aufgrund ihrer Sehbehinderung rieten ihr die Ärzte von einer Karriere als Fussballerin ab. Hampton hat längst bewiesen, dass sie damit falsch lagen.

Im Elfmeterschiessen avanciert England-Torhüterin Hannah Hampton zur gefeierten Heldin und wird zur «Spielerin des Spiels» gekürt. Als solche ist die Pressekonferenz nach der Partie ein Pflichttermin. Und dort sorgt die 24-Jährige für schallendes Gelächter. Denn mitten in der PK erhält sie einen Video-Anruf von Zuhause und nimmt diesen auch an (Video unten). Auch am Dienstagabend (21.00 Uhr) wird sie gegen Italien gefordert sein.

Hampton erhält Video-Anruf mitten in der Pressekonferenz 21.07.2025

Dass Hampton überhaupt im Tor steht, zeugt von ihrem unbändigen Willen, es allen beweisen zu wollen. Denn ihre Geschichte klingt fast zu verrückt, um wahr zu sein. Weil Hampton von Geburt an stark schielt, wird sie in ihren ersten drei Lebensjahren dreimal operiert. Ihre Sehbehinderung kann dadurch allerdings nicht vollständig geheilt werden. «Ich habe im Grunde keine Tiefenwahrnehmung, daher kann ich keine Entfernungen einschätzen», plauderte sie vor einigen Jahren in einem Podcast aus. Eine Geschichte, die sie immer wieder erzählen muss.

Was das im Alltag bedeutet? «Wenn ich Wasser einschenken möchte und ich den Becher nicht festhalte, dann verfehle ich ihn komplett.» Dabei erinnert sie sich auch an ein Abendessen mit ihren Teamkolleginnen bei Chelsea: «Ich habe allen Wasser eingeschenkt und dabei völlig daneben getroffen, sodass der ganze Tisch klatschnass war. Alle haben mich ausgelacht, weil sie es natürlich wussten!»

Die Ärzte rieten ihr vom Fussballspielen ab

Wie sie es dennoch geschafft hat Torhüterin zu werden – dazu noch eine der besten der Welt – dafür hat sie nicht wirklich eine Erklärung. Wäre es nach den Ärzten gegangen, hätte sie aufgehört mit dem Fussball spielen. Doch das war keine Option für sie. Im Gegenteil, sie will allen beweisen, dass sie es schaffen kann. Gebrochene Finger oder eine blutende Nase können sie nicht stoppen. «Ich musste meine Position anpassen, um meine Hände zum Fangen des Balls auszustrecken. Es ist ziemlich schwer, einen Ball zu fangen.»

2022 wurde sie als Ersatztorhüterin Europameisterin, 2023 Vizeweltmeisterin: An der laufenden EM ist Hannah Hampton erstmals Englands Nummer 1 bei einer Endrunde. Imago

Noch verrückter wird es, wenn Hampton erzählt, dass sie eigentlich als Stürmerin begonnen hat. Als Zwölfjährige stand sie erstmals zwischen den Pfosten, weil sich die Torhüterin in Englands Juniorinnen-Auswahl verletzt hatte. Hampton bringt so viel Talent mit, dass sie sich bald entscheiden muss, auf welcher Position sie spielen will. Eigentlich will sie beides, doch das ist über kurz oder lang nicht möglich. Schliesslich entscheidet sie sich für Torhüterin.

«Es läuft gerade grossartig, aber Tore zu schiessen, das vermisse ich schon», sagte sie zwei Tage vor dem 4:0-Sieg in der Gruppenphase gegen die Niederlande. Zwar trifft sie in diesem Spiel nicht, doch sie liefert mit einem ihrer gefürchteten langen Bälle einen Assist. Manchmal drückt eben die Stürmerin doch noch durch.

Livia Peng wird Teamkollegin von Hampton

Seit 2017 spielt Hampton in der höchsten englischen Liga. Erst bei Birmingham, dann bei Aston Villa und seit 2023 beim englischen Serienmeister Chelsea. Dort erhält sie kommende Saison Konkurrenz – in der Person der Schweizer Nati-Torhüterin Livia Peng.

