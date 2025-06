Der Frauenfussball in England ging nach dem Turnier in England damals durch die Decke (2022, Anm. d. Red.). Wir konnten danach in grösseren Stadien spielen und mehr Leute haben uns zugeschaut – auch im TV. Ich hoffe, das passiert jetzt auch in der Schweiz. Das ist wirklich wichtig, dass wir das jetzt pushen und den Fussball in der Schweiz jetzt besser machen.