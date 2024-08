Schweizer Auftritt am ESC

«Nemo sieht aus wie ein singender Flamingo»

Am Montag probte Nemo zum ersten Mal in Malmö für den ESC-Auftritt mit Outfit, Bühnenbild und Lichtshow. Der Auftritt in einem weiss-rosa Mantel mit überlangen Kunstpelzhaaren kommt bei den Fans gut an.

Von Bruno Bötschi