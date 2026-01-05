Über die Hälfte der Toten war noch minderjährig

Arthur (r.) und Benjamin (l.) verstarben bei der Brand-Tragödie. SwissBoxing / BFMTV / Keystone / Bildmontage blue News

Vier Tage nach dem Brandinferno in der Bar «Le Constellation» sind alle 40 Todesopfer identifiziert und den Angehörigen übergeben worden. Viele der Opfer waren jung, mehrere noch minderjährig – und zu einigen gibt es inzwischen erste bestätigte Angaben.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kantonspolizei Wallis bestätigt, dass alle 40 Todesopfer des Brandes in Crans-Montana identifiziert wurden und die Leichname den Angehörigen übergeben wurden.

Neben den Toten gibt es mindestens 119 Verletzte.

22 Opfer stammen aus der Schweiz, weitere aus Frankreich, Italien und mehreren anderen Ländern, und knapp die Hälfte war noch nicht volljährig. Mehr anzeigen

Die Ermittlungen laufen weiter – doch bei den Opferzahlen gibt es nun eine definitive Gewissheit: Alle 40 Menschen, die in der Neujahrsnacht beim Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana ums Leben kamen, sind identifiziert. Das bestätigt die Kantonspolizei Wallis. Die Leichname seien den Angehörigen übergeben worden.

Neben den Todesopfern wurden mindestens 119 Personen verletzt, mehrere davon weiterhin schwer.

Die Altersstruktur macht das Ausmass besonders sichtbar: Knapp die Hälfte der Opfer war noch nicht volljährig. Unter den 40 Toten seien 22 Personen aus der Schweiz, acht aus Frankreich und sechs aus Italien, heisst es von der Kantonspolizei Wallis weiter. Weitere Todesopfer stammen demnach aus Portugal, Belgien, Rumänien und der Türkei.

Unter den Schweizer Opfern sind laut der Polizei auch eine 14-Jährige, mehrere 15- bis 18-Jährige sowie junge Erwachsene bis 31. Bei den französischen Opfern reichen die Altersangaben von 14 bis 39.

Arthur (16): «Unser Arthur ist nun aufgebrochen, um im Paradies zu feiern»

Arthur (16) ist bei der Katastrophe umgekommen. Die Mutter teilt ein Bild ihres Sohnes öffentlich auf Instagram. Screenshot Instagram

Stundenlang, dann tagelang suchte Laetitia Brodard-Sitre nach ihrem Sohn Arthur. Nun herrscht traurige Gewissheit: Der 16-Jährige ist bei der Brandkatastrophe in Crans-Montana ums Leben gekommen.

«Unser Arthur ist nun aufgebrochen, um im Paradies zu feiern», sagt die Mutter in einem Video, das dem französischen Nachrichtensender BFMTV vorliegt. Zuvor hatte sie sich mehrfach öffentlich an die Medien gewandt, um bei der Suche nach ihrem Sohn Hilfe zu erhalten.

Arthur hatte die Silvesternacht gemeinsam mit Freunden in der betroffenen Bar verbracht. «Sie hatten alles geplant und im Voraus einen Tisch reserviert», erklärte seine Mutter dem Sender. Nach dem Brand verlor sich jedoch jede Spur von dem Jugendlichen.

Bereits am Freitag hatte Laetitia Brodard-Sitre in einem Interview geschildert, wie sie seit mehr als 30 Stunden nach ihrem Sohn suchte. Sie kontaktierte zahlreiche Spitäler – ohne Erfolg. «Ich weiss nicht, in welchem Spital er ist. Ich weiss nicht, in welchem Bezirk er ist. Ich weiss nicht, in welchem Kanton oder in welchem Land er ist», sagte sie damals.

Aufgeben kam für sie nicht in Frage. «Ich höre nicht auf zu suchen. Ich werde nicht loslassen», betonte die Mutter. Parallel zur Arbeit der Behörden setzte sie auf soziale Netzwerke, um Hinweise zu erhalten und Bilder ihres Sohnes zu verbreiten.

Gleichzeitig wehrte sich Brodard-Sitre gegen die Kritik, Jugendliche hätten an Silvester nicht in einer Bar feiern dürfen. «Wir sind keine verantwortungslosen Eltern, nur weil wir unsere 16-jährigen Kinder an Silvester haben ausgehen lassen», sagte sie. Alle Eltern hätten gewusst, wo sich ihre Kinder befanden, und die Jugendlichen seien gemeinsam mit Freunden unterwegs gewesen.

Boxer Benjamin Johnson (18): SwissBoxing spricht von einem «Helden»

Boxer Benjamin Johnson wird von der Swiss Boxing Federation geehrt. Instagram / Swiss Boxing Federation

Wie der Schweizer Boxverband auf Instagram bekannt gibt, gehört auch der 18-jährige Boxer Benjamin Johnson aus Lausanne zu den Todesopfern.

Der Nachwuchsathlet kam demnach ums Leben, als er im brennenden Lokal einer Freundin zu Hilfe eilte. SwissBoxing würdigte ihn als «vielversprechenden Athleten», der «als Held» gestorben sei.

Golfer Emanuele Galeppini (16): Nachwuchstalent, zuletzt in Dubai

Emanuele Galeppini starb beim tödlichen Feuer in Crans-Montana. Instagram/@federazioneitalianagolf

Zu den Todesopfern der Brandkatastrophe in Crans-Montana gehört auch der 16-jährige Golfer Emanuele Galeppini. Der Jugendliche starb infolge des Feuers, das in der Silvesternacht in einer Bar des Walliser Ferienorts ausgebrochen war. Insgesamt kamen dabei mindestens 40 Menschen ums Leben, mehr als 100 weitere wurden verletzt.

Galeppini stammte ursprünglich aus Genua, lebte in den vergangenen Jahren jedoch mit seiner Familie in Dubai. Dort hatte er sich als Nachwuchsgolfer einen Namen gemacht und nahm regelmässig an Junioren- und Amateurturnieren im Nahen Osten und in Europa teil. Zu seinen jüngsten Erfolgen zählte ein Turniersieg bei einem Amateurwettbewerb in Dubai im Frühjahr 2025.

Zum Zeitpunkt der Katastrophe hielt sich der 16-Jährige mit Freunden in der Schweiz auf, um den Jahreswechsel zu feiern. Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden des 1. Januar in der Bar «Le Constellation» aus. Die genauen Umstände werden weiterhin untersucht.

Der Tod des Jugendlichen hat auch in der internationalen Golfszene grosse Betroffenheit ausgelöst. Der italienische Golfverband würdigte Galeppini als engagierten jungen Sportler, der für Fairness und Leidenschaft gestanden habe. Seine Familie, Freunde und Weggefährten trauern um einen Jugendlichen, dem eine vielversprechende sportliche Zukunft vorausgesagt worden war.

Schweiz (22 Opfer)

Eine Jugendliche im Alter von 14 Jahren

Vier Jugendliche im Alter von 15 Jahren

Drei Jugendliche im Alter von 16 Jahren

Eine Jugendliche im Alter von 16 Jahren

Ein Jugendlicher im Alter von 17 Jahren

Drei Jugendliche im Alter von 18 Jahren

Eine Jugendliche im Alter von 18 Jahren

Ein Mann im Alter von 20 Jahren

Eine Frau im Alter von 21 Jahren

Ein Mann im Alter von 21 Jahren

Zwei Frauen im Alter von 22 Jahren

Zwei Frauen im Alter von 24 Jahren (eine davon besass zusätzlich die französische Staatsbürgerschaft)

Ein Mann im Alter von 31 Jahren Mehr anzeigen

Frankreich (8 Opfer)

Ein Jugendlicher im Alter von 14 Jahren

Eine Jugendliche im Alter von 15 Jahren (mit zusätzlicher israelischer und britischer Staatsbürgerschaft)

Ein Jugendlicher im Alter von 17 Jahren

Ein Mann im Alter von 20 Jahren

Ein Mann im Alter von 23 Jahren

Eine Frau im Alter von 26 Jahren

Eine Frau im Alter von 33 Jahren

Ein Mann im Alter von 39 Jahren Mehr anzeigen

Italien (6 Opfer)

Eine Jugendliche im Alter von 15 Jahren

Eine Jugendliche im Alter von 16 Jahren

Vier Jugendliche im Alter von 16 Jahren (eine Person besass zusätzlich die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Arabischen Emirate) Mehr anzeigen

Portugal (1 Opfer)

Eine Frau im Alter von 22 Jahren Mehr anzeigen

Belgien (1 Opfer)

Ein Jugendlicher im Alter von 17 Jahren Mehr anzeigen

Rumänien (1 Opfer)

Ein Jugendlicher im Alter von 18 Jahren Mehr anzeigen

Türkei (1 Opfer)