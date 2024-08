Stinksauer nach 2:3 gegen YB Gala-Trainer wirft deutschem Schiri vor, parteiisch zu sein

Galatasaray-Trainer Okan Buruk ist nach der Pleite gegen YB stinksauer. (Archiv) Keystone

YB schlägt Galatasaray Istanbul im Hinspiel der Champions-League-Playoffs im ausverkauften Wankdorf mit 3:2. Der türkische Trainer ist nach der Partie wegen der Wahl des Schiedsrichters ausser sich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen YB schlägt Galatasaray Istanbul im Hinspiel der Champions-League-Playoffs 3:2.

Das 3:2 erzielt Filip Ugrinic per Elfmeter, den YB nach VAR-Intervention wegen eines Handspiels zugesprochen bekommt.

Der gesperrte Gala-Trainer Okan Buruk wütet nach dem Spiel. Für ihn ist es ein klarer Fehlentscheid und er wittert eine Verschwörung, da seiner Meinung nach niemals ein Schiedsrichter aus Deutschland hätte eingesetzt werden dürfen. Mehr anzeigen

In der 82. Minute legt Cedric Itten den Ball mit der Hacke auf Darian Males, der zieht aus fünf Metern ab und sieht seinen Abschluss zur Ecke geklärt. Der VAR schaltet sich ein und schickt Schiedsrichter Daniel Siebert an den Bildschirm. Der 40-jährige Deutsche sieht ein Handspiel, entscheidet auf Penalty und schickt Gala-Verteidiger Abdülkerim Bardakci mit Gelb-Rot unter die Dusche. Schliesslich verwandelt Filip Ugrinic den Elfmeter zum 3:2-Endstand.

Ugrinic versenkt Elfmeter 21.08.2024

Nach der Partie schäumt Gala-Trainer Okan Buruk vor Wut. «Wenn das ein Elfmeter ist, dann müssen wir meiner Meinung nach den Spielern die Arme zu fesseln.» Ohnehin ist dem 50-Jährigen die Wahl des Schiedsrichters ein Dorn im Auge: «Wir spielen in der Schweiz und dann kommt ein Deutscher. Das ist wie ein erweiterter Kanton», so Buruk nach dem Spiel.

Wahrscheinlich sei Siebert mit dem Auto angereist, mutmasst Buruk und schiebt nach: «Können sie einen aserbaidschanischen Schiedsrichter für ein türkisches Spiel einsetzen? Nein, das können sie nicht», beantwortet Buruk seine rhetorische Frage gleich selbst. «Ich verstehe das nicht. Ich hoffe, dass sie für das zweite Spiel einen aserbaidschanischen Schiedsrichter einsetzen, damit wir den Ausgleich schaffen können!»

Gala-Trainer sitzt im Rückspiel auf der Tribüne

Wie in schon in Bern wird Buruk auch im Rückspiel in Istanbul nicht auf der Trainerbank sitzen. Der Türke wurde Ende Februar wegen einer Unsportlichkeit im Rückspiel der Europa-League-Zwischenrunden in Prag für zwei internationale Spiele gesperrt. «Ich werde auf der Tribüne neben unseren Fans sein. Die werden uns helfen, ein positives Resultat zu holen», kündigt Buruk nach der Hinspiel-Pleite an.

Dass die Pfeife in der Nachspielzeit nach einem Foul an YB-Stürmer Meschack Elia stumm bleibt, sehr zum Unverständnis der Experten Kubilay Türkyilmaz und Marcel Reif, lässt Buruk nicht in seine Gesamtbeurteilung einfliessen.

Penalty oder nicht? Elia wird im Strafraum zu Fall gebracht 21.08.2024

Reif und Türkyilmaz sind sich einig: «Klarer Penalty» 21.08.2024

Weitere Stimmen zum Spiel

