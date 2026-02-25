  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Exoten statt Top-Fahrer am Start Murisier rechnet mit Olympia ab: «Nicht im Sinne des Sports»

Jan Arnet

25.2.2026

Justin Murisier hatte die Selektionskriterien für Olympia knapp verpasst und musste zuschauen.
Justin Murisier hatte die Selektionskriterien für Olympia knapp verpasst und musste zuschauen.
Keystone

Die Schweizer Ski-Stars sorgten an Olympia für einen Medaillenregen und grosse Euphorie. Doch nicht bei allen Swiss-Ski-Athleten kam Begeisterung auf. Einer, der die Selektion knapp verpasste, macht seinem Ärger nun Luft.

Jan Arnet

25.02.2026, 11:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Während seine Teamkollegen bei Olympia fleissig Medaillen sammelten, musste Justin Murisier vor dem TV zuschauen.
  • Der 34-jährige Walliser ärgert sich, dass in einem Olympischen Skirennen «höchstens 25 richtig gut Skifahren können».
  • Er habe zwar nichts gegen Exoten bei Olympia, findet es aber schade, dass einige Top-Athleten zum Zuschauen verdonnert werden. «Das ist nicht im Sinne des Sports», sagt Murisier.
Mehr anzeigen

Mit acht Medaillen haben die Schweizer Ski-Cracks in Milano/Cortina mehr als die Hälfte aller möglichen Medaillen gewonnen. In fast jeder Disziplin gab es Gold für die Schweiz, einzig im Riesenslalom musste sich Swiss-Ski mit Silber und Bronze «begnügen». Franjo von Allmen, Marco Odermatt, Loïc Meillard und Tanguy Nef lieferten ab. Insgesamt gab es acht Medaillen für die Schweizer Männer – eine Machtdemonstration.

Auf den Spuren von Aamodt und Tomba. Die Zahlen zur historischen Olympia-Premiere von Franjo von Allmen

Auf den Spuren von Aamodt und TombaDie Zahlen zur historischen Olympia-Premiere von Franjo von Allmen

Auch Justin Murisier hätte gerne um die Medaillen gekämpft. Der 34-Jährige, der vor einem Jahr in der Abfahrt von Beaver Creek seinen ersten und bislang einzigen Weltcupsieg feierte, hatte die Selektionskriterien aber ganz knapp verpasst. Der Walliser wurde zum Zuschauen verdonnert. Genauso wie andere Cracks wie Youngster Alessio Miggiano, welcher der Regel zum Opfer fiel, dass die Schweiz nur elf Athleten nominieren durfte.

Nichts gegen die Exoten, aber ...

Murisier gibt zu, dass es nicht einfach für ihn war, vor dem TV zu sitzen. «Es macht mich traurig, wenn in der Abfahrt gerade mal 34 Rennfahrer am Start stehen, von denen höchstens 25 richtig gut Skifahren können», sagt Murisier dem «Blick». «Es kann einfach nicht sein, dass Athleten, die das Potenzial für den Gewinn einer Medaille hätten, zu Hause bleiben müssen und beim wichtigsten Rennen der letzten vier Jahre irgendwelchen Exoten zuschauen müssen.»

Nicht nur in der Abfahrt sei das ein Problem gewesen, sondern auch in den technischen Disziplinen. «Nach dem ersten Durchgang im Olympia-Slalom lag der Dreissigste über 8 Sekunden hinter der Bestzeit. Das ist keine gute Werbung für unseren Sport», redet Murisier Klartext.

Vernichtendes Fazit. «Für'n Arsch» – deutsches Slalom-Ass rechnet mit Olympia ab

Vernichtendes Fazit«Für'n Arsch» – deutsches Slalom-Ass rechnet mit Olympia ab

Er habe zwar nichts gegen Exoten bei Olympischen Spielen. «Aber vor diesen Exoten müssten die Top-30 in der Weltrangliste ins Rennen gehen. Doch aufgrund der Olympiaregelung dürfen diverse Top-30-Athleten gar nicht starten. Und das ist nicht im Sinne des Sports.»

Das könnte dich auch interessieren

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

16.02.2026

Meistgelesen

Kiews Wunderwaffe wurde lange ausgebremst – doch jetzt schlägt sie richtig zu
Lawine donnert auf Piste nieder und reisst Skifahrer mit
Bill Gates gesteht Affären und entschuldigt sich für Epstein-Kontakte
Drei Szenen zeigen auf, wie absurd Trumps Rede war
«Schwunghaft wie nie zuvor»? Der Faktencheck zu Trumps grosser Show

Ski-News

«Der Doktor hat mich gerettet». Vonn musste beinahe das Bein amputiert werden

«Der Doktor hat mich gerettet»Vonn musste beinahe das Bein amputiert werden

Süsses Video. Kinder in Skischule parodieren McGrath-Ausraster – dieser reagiert

Süsses VideoKinder in Skischule parodieren McGrath-Ausraster – dieser reagiert

Ski alpin. Die coole Socke Camille Rast – gegen alle Widerstände

Ski alpinDie coole Socke Camille Rast – gegen alle Widerstände

Kurz nach Olympia. Marco Odermatt gönnt sich einen Skitag im Tessiner Tiefschnee

Kurz nach OlympiaMarco Odermatt gönnt sich einen Skitag im Tessiner Tiefschnee

Trost für Holdener. Sonja Nef: «Was Wendy immer abgeliefert hat, ist Wahnsinn»

Trost für HoldenerSonja Nef: «Was Wendy immer abgeliefert hat, ist Wahnsinn»