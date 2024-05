Grossbritannien

Prinz Harry feiert Jubiläum der Invictus Games in London

Der britische Prinz Harry hat am Mittwoch das zehnjährige Bestehen der Invictus Games gefeiert. Der 39-Jährige traf am Abend unter dem Applaus Schaulustiger an der St.-Paul's-Kathedrale in der Londoner City zu einem Dankgottesdienst ein.