Massage von Royal Family bezahltSkandal-Prinz Andrew «kam nackt aus dem Badezimmer»
Sven Ziegler
24.2.2026
Eine südafrikanische Masseurin behauptet, Andrew Mountbatten-Windsor habe sich im Jahr 2000 nackt in einem Schlafzimmer des Buckingham Palace massieren lassen. Die Rechnung sei mit einem Scheck aus dem royalen Konto beglichen worden.
Neue Enthüllungen belasten Andrew Mountbatten-Windsor weiter. Wie die britische «Daily Mail» berichtet, soll der ehemalige Herzog von York im Juni 2000 eine professionelle Masseurin in den Buckingham Palace bestellt haben. Die Behandlung habe in einem Schlafzimmer stattgefunden.
Giannelloni schildert, Andrew habe sie im Bademantel empfangen, sei dann ins Badezimmer verschwunden und nackt zurückgekehrt. Sie habe den Blick abgewendet und sei zunächst verlegen gewesen. Die Massage selbst sei professionell verlaufen, Andrew sei «sehr höflich und gentlemanlike» gewesen.
Die Masseurin betont, sie habe ihn nur ein einziges Mal behandelt.
Andrew hatte seine Funktion als britischer Handelsbeauftragter 2011 aufgegeben, nachdem seine Verbindungen zu Epstein zunehmend unter Druck geraten waren.
Weitere Vorwürfe zu Spesen
Zusätzlich melden sich ehemalige britische Beamte zu Wort. Sie behaupten laut Medienberichten, während Andrews Zeit als Handelsgesandter seien Ausgaben für Luxusreisen und Massagen teilweise über öffentliche Gelder abgerechnet worden. Der Palast hatte in der Vergangenheit erklärt, Andrew habe «alle privaten Ausgaben» selbst getragen.
Andrew weist Fehlverhalten im Zusammenhang mit Epstein seit Jahren zurück. Gegen ihn laufen derzeit Ermittlungen wegen mutmasslichen Amtsmissbrauchs.
Guerilla-Aktion in Paris: Aktivisten hängen Ex-Prinz Andrew im Louvre auf
Unweit der Monalisa brachten Aktivisten heimlich ein Bild des in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen Andrew Mountbatton-Windsor an die Wand. Es handelt sich um das Foto nach dem Polizeiverhör, das um die Welt ging.