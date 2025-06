Nati-Trainerin Pia Sundhage gerät kurz vor EM-Start in die Kritik. Bild: Keystone

Neun Tage verbleiben, bis die Schweizer Nati die Heim-EM in Angriff nimmt und im ersten Gruppenspiel auf Norwegen trifft. Die Stimmung im Team soll kurz vor dem Turnierauftakt aber gedämpft sein.

Der Countdown auf die Heim-EM läuft. Bereits am Mittwoch, 2. Juli trifft die Schweizer Nati zum Auftakt auf Norwegen. Für zehn aufgebotene Spielerinnen platzt der EM-Traum allerdings am letzten Freitag, als Nati-Trainerin Pia Sundhage dem Team mitteilt, welche 23 Namen im definitiven EM-Kader verbleiben.

«Es war vor dem Mittagessen und da haben wir uns noch ein bisschen ausgetauscht», sagt Verteidiger Viola Calligaris auf die Einzelgespräche mit der Trainerin angesprochen. «Die Situation ist sicher für alle gar nicht angenehm. Für die, die an die EM fahren und sich freuen und für die, die nicht dabei sind. Natürlich fühlt man auch mit ihnen mit.»

Zu wenig Rücksicht auf Verletzungen?

Offenbar ist die Stimmung im Team aber nicht nur wegen des letzten Kaderschnitts angespannt. Grund dafür soll Trainerin Pia Sundhage sein, wie der «Blick» berichtet. Sundhage habe in den letzten zwei Wochen die Schraube angezogen und vor allem in der ersten Vorbereitungswoche den Fokus auf den konditionellen Bereich gelegt. Es habe sogar Ausdauer-Testläufe gegeben, wobei viele Spielerinnen an oder über ihr Limit gekommen seien.

Demnach soll Sundhage zu wenig Rücksicht auf angeschlagene Spielerinnen genommen und Grenzen überschritten haben. Die Schwedin soll einige Profis darauf hingewiesen haben, sich gut zu überlegen, eine Trainingseinheit auszulassen – auch wenn das medizinische Personal zuvor von einer Teilnahme abgeraten hatte.

Auch für ein Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit soll Sundhage den angeschlagenen Spielerinnen klargemacht haben: Wer nicht spielt, minimiert seine Chancen auf einen Platz im EM-Kader.

