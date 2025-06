Calligaris: «Die Situation war für alle gar nicht angenehm»

Calligaris: «Man fühlt mit denen mit, die nicht dabei sind» Am Freitag nach dem Training haben die Nati-Spielerinnen erfahren, ob sie im EM-Kader dabei sind oder nicht. Das gemeinsame Mittagessen danach, sei «gar nicht angenehm» gewesen. 20.06.2025

Am Freitag nach dem Training hat Pia Sundhage den Spielerinnen in Einzelgesprächen mitgeteilt, ob sie es ins EM-Kader schaffen oder nicht. Das gemeinsame Mittagessen danach sei schwierig gewesen, gibt Viola Calligaris zu.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der zweiten Vorbereitungswoche haben die Nati-Spielerinnen erfahren, wer an die EM fährt und wer zuhause bleibt.

Viola Calligaris sagt, dass das gemeinsame Mittagessen danach «gar nicht angenehm» war. Denn man fühle natürlich auch mit den Spielerinnen mit, die es nicht geschafft hätten.

Bislang sei es vor allem darum gegangen, richtig fit zu werden. Nun werde der Fokus sicherlich auch mehr auf der Taktik liegen. Mehr anzeigen

Am Morgen wurde in Nottwil noch trainiert, danach hat Pia Sundhage mit allen Spielerinnen Einzelgespräche geführt und jeder mitgeteilt, ob sie an der EM dabei ist oder nicht, sagt Viola Calligaris an der Pressekonferenz.

«Es war vor dem Mittagessen und da haben wir uns noch ein bisschen ausgetauscht.» Sind da auch ein paar Tränen geflossen? «Die Situation ist sicher für alle gar nicht angenehm. Für die, die an die EM fahren und sich freuen und für die, die nicht dabei sind. Natürlich fühlt man auch mit ihnen mit», sagt Calligaris.

Dennoch hat es auch Vorteile, dass nun bekannt ist, welche 23 Spielerinnen an die EM fahren. Denn man sei schon nicht so frei gewesen und habe auch viel Druck verspürt. «Jetzt kann man dann schon diese Bubble kreieren, wo es dann wirklich um die EM geht. Ich denke, dann wird auch der Fokus noch einmal anders gelegt.» Jetzt sei die Fitness im Vordergrund gestanden. «Jetzt spielt dann auch die Taktik eine Rolle und da geht es wirklich darum, die Spiele gut vorzubereiten.»

Bleibt Calligaris bei Juventus Turin?

Um einen freien Kopf zu haben, ist es sicherlich auch wichtig, dass man seine Zukunft geklärt hat. Viele Nati-Spielerinnen haben in den letzten Tagen einen Klubwechsel verkündet.

Wie sieht es bei ihr aus, plant sie auch einen Wechsel oder bleibt sie bei Juventus Turin, wo sie in der Rückrunde nicht mehr so oft gespielt hat? «Ich habe noch ein Jahr Vertrag bei Juve und jetzt fokussiere ich mich einfach auf die EM. Der Plan wäre, danach zurück nach Turin zu gehen. Aber wir sehen es dann nach der Euro.»

Nun steht aber erstmal ein freies Wochenende an. Dieses werde sie zuhause verbringen: «Mit der Familie ist es immer am besten.»

