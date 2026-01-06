Gemeinde kündigt für heute Pressekonferenz an – doch jetzt gibt es Widerstand

Gemeindepräsident Nicolas Féraud will sich heute an einer Pressekonferenz äussern. KEYSTONE

Nach dem tödlichen Brand in der Bar «Le Constellation» mit 40 Todesopfern will sich am Dienstagmorgen erstmals die Gemeinde Crans-Montana offiziell äussern. Im Zentrum stehen Fragen zu Bewilligungen, Kontrollen und zur Rolle der Behörden. Doch es gibt Widerstand.

Nach dem verheerenden Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana tritt die Gemeinde am Dienstagmorgen erstmals vor die Medien. Bei dem Feuer in der Neujahrsnacht kamen 40 Menschen ums Leben, rund die Hälfte von ihnen war minderjährig. Die Pressekonferenz findet in einer Phase statt, in der die strafrechtlichen Ermittlungen der Walliser Staatsanwaltschaft auf Hochtouren laufen und die Diskussion um mögliche Verantwortlichkeiten zunehmend an Schärfe gewinnt.

Geleitet wird die Medienkonferenz voraussichtlich vom Gemeindepräsidenten Nicolas Féraud. Die Behörden wollen darlegen, welche Rolle die Gemeinde aus ihrer Sicht im Zusammenhang mit dem Betrieb des Lokals hatte. Dabei geht es insbesondere um die erteilten Bewilligungen, um Kontrollen in den vergangenen Jahren sowie um die rechtlichen Zuständigkeiten der Gemeinde bei öffentlich zugänglichen Betrieben.

Im Fokus dürften auch Fragen zur Brandsicherheit stehen. Erwartet wird eine Einordnung dazu, in welchem Rahmen die Gemeinde bauliche Aspekte überprüfte, welche Kontrollen durchgeführt wurden und wie Fluchtwege sowie Notausgänge beurteilt wurden. Ebenso dürfte thematisiert werden, ob und in welchem Umfang die Gemeinde für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben – etwa beim Zutritt Minderjähriger – zuständig war oder ob diese Verantwortung allein bei den Betreibern lag.

Anwalt will Pressekonferenz verbieten

Zusätzliche Aufmerksamkeit gilt dem Entscheid der Gemeinde, sich im Strafverfahren gegen die Betreiber der Bar als Zivilpartei zu konstituieren. Das wirft juristische Fragen auf, da Gemeinden in solchen Fällen nicht automatisch als Geschädigte gelten. Die Behörden werden erklären müssen, weshalb sie diesen Weg wählen und welches rechtliche Interesse sie damit verfolgen.

Zusätzliche Brisanz erhält die Pressekonferenz durch rechtliche Schritte von Angehörigen eines Opfers. Wie« Le Temps» berichtet, fordern die Eltern eines Brandopfers ein Verbot der geplanten Medienkonferenz. Demnach will Jean-Luc Addor, der die Eltern eines Opfers als Anwalt vertritt, bei der Staatsanwaltschaft beantragen, die Veranstaltung zu untersagen.

Addor begründet dies damit, dass es aus seiner Sicht unzulässig sei, wenn sich eine öffentliche Behörde, die möglicherweise selbst für Mängel verantwortlich gemacht werden könnte, ausserhalb eines laufenden Verfahrens öffentlich äussere. Dies könne die Rechte der Verfahrensbeteiligten verletzen, so der Anwalt laut dem Bericht.

Sensibles Umfeld

Auch die Zusammenarbeit mit der Justiz dürfte Thema sein. Die Gemeinde hatte angekündigt, der Staatsanwaltschaft umfangreiche Akten aus mehreren Jahrzehnten übermittelt zu haben. Dazu werden Erläuterungen erwartet, insbesondere zur Frage, weshalb dies ohne formelle richterliche Anordnung erfolgte.

Mit der Stellungnahme will die Gemeinde nach eigenen Angaben zur Klärung beitragen. Gleichzeitig bewegt sie sich in einem sensiblen Umfeld: Die Erwartungen der Angehörigen der Opfer und der Öffentlichkeit sind hoch, während die Ermittlungen noch andauern.

Die Pressekonferenz beginnt um 10 Uhr.