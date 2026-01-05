  1. Privatkunden
Nach Bar-Inferno Walliser Staatsanwältin räumt ein: «Nicht alles hat funktioniert»

Sven Ziegler

5.1.2026

Beatrice Pilloud, Generalstaatsanwältin des Kantons Wallis. 
Beatrice Pilloud, Generalstaatsanwältin des Kantons Wallis. 
KEYSTONE

Nach dem Brandinferno von Crans-Montana zeigt sich die Walliser Generalstaatsanwältin selbstkritisch. Béatrice Pilloud sagt: Angesichts der vielen Toten und Verletzten könne niemand behaupten, dass alles funktioniert habe.

Sven Ziegler

05.01.2026, 11:45

05.01.2026, 11:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Walliser Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud sagt, beim Brand von Crans-Montana habe «offenbar etwas nicht funktioniert».
  • Die Ermittlungen sollen klären, was genau versagte und wer dafür verantwortlich ist, gestützt auf Gutachten aus Zürich.
  • Eine Untersuchungshaft für die Betreiber des Clubs ist derzeit nicht vorgesehen, die Unschuldsvermutung gilt.
Mehr anzeigen

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana hat die Walliser Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud eine erste Zwischenbilanz gezogen. In der Sendung 19h30 von RTS sagte sie am Sonntag: «Offenbar hat etwas nicht funktioniert. Man kann nicht so viele Tote und Verletzte haben und sagen, alles habe funktioniert.»

Ziel der Strafuntersuchung sei es nun, genau zu klären, was versagt habe – und wer dafür Verantwortung trage. «Dank der Expertise der Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich hoffe ich, die Verantwortlichkeiten feststellen und den Eltern, Geschwistern und Angehörigen erklären zu können, was passiert ist», sagte Pilloud.

Gleichzeitig dämpft die Generalstaatsanwältin Erwartungen an schnelle Ergebnisse. Die Untersuchung werde viel Zeit in Anspruch nehmen. «Wir sind im echten Leben, nicht in einer 45-minütigen Serie», sagte sie. Technische Gutachten seien aufwendig, zudem müssten sehr viele Personen befragt werden. Man wolle keine Spur ausschliessen und sorgfältig arbeiten – deshalb dauere das Verfahren.

Ermittlungen werden lange dauern

In einem nächsten Schritt analysieren die Ermittler unter anderem die Unterlagen der Gemeinde. Geprüft werden die Bewilligungen, die Umbauarbeiten der Betreiber, die verwendeten Materialien, die Fluchtwege, die vorhandenen Löschmittel sowie die Einhaltung der Brandschutzvorschriften.

Trauerbegleiterin im Interview. «Viele Bestatter würden den Eltern davon abraten, in den Sarg zu schauen»

Trauerbegleiterin im Interview«Viele Bestatter würden den Eltern davon abraten, in den Sarg zu schauen»

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen steht der Brandausbruch im Zusammenhang mit sogenannten «Fontänen». Dabei handelt es sich um pyrotechnische Gegenstände, die Funken und Flammen erzeugen. Sie sind dafür vorgesehen, auf dem Boden oder auf einer Halterung befestigt oder in der Hand gehalten zu werden.

Erste Zeugenaussagen beschreiben ein Feuer, das sich extrem schnell ausbreitete, begleitet von dichter Rauchentwicklung und einer starken Hitzewelle. «Alles ist sehr rasch passiert», betont Pilloud.

Keine Untersuchungshaft für Betreiber

Am Sonntagabend haben die Walliser Behörden bekannt gegeben, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft gegen das Betreiberpaar der Bar «Le Constellation» derzeit nicht erfüllt seien. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sich die Beschuldigten dem Verfahren entziehen könnten. Auch ein Risiko von Wiederholungstaten oder Absprachen werde aktuell nicht gesehen.

Die Opfer von Crans-Montana. Über die Hälfte der Toten war noch minderjährig

Die Opfer von Crans-MontanaÜber die Hälfte der Toten war noch minderjährig

Das Paar wird wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst beschuldigt. Gleichzeitig weist die Staatsanwaltschaft ausdrücklich darauf hin, dass bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung gilt.

Thematisiert wurde auch die Anwesenheit von Minderjährigen im Club. Laut Kantonspolizei war etwa die Hälfte der Todesopfer noch nicht volljährig, die jüngste Person war 14 Jahre alt. Ob diese Minderjährige rechtmässig im Lokal war, ist Teil der laufenden Ermittlungen. «Derzeit kann ich nicht sagen, ob sie begleitet war oder nicht», sagte Pilloud. Auch das werde die Untersuchung klären.

Stille nach der Katastrophe: Tränen, Blumen und Schock – Crans-Montana gedenkt der Opfer

Stille nach der Katastrophe: Tränen, Blumen und Schock – Crans-Montana gedenkt der Opfer

Nach dem verheerenden Brand in der Neujahrsnacht ist die Betroffenheit in Crans-Montana gross. Rund 400 Personen nahmen am Donnerstagabend an einem Gottesdienst teil. Am Unglücksort erinnern Blumen und Kerzen an die Opfer der Tragödie.

02.01.2026

Weitere Vergrösserung geplant. Bar-Betreiber reichte Baugesuch erst Monate nach Umbau ein

Weitere Vergrösserung geplantBar-Betreiber reichte Baugesuch erst Monate nach Umbau ein

Hunderte Überprüfungen. Erste Stadt zieht nach Bar-Inferno Konsequenzen für die Clubs

Hunderte ÜberprüfungenErste Stadt zieht nach Bar-Inferno Konsequenzen für die Clubs

Tragödie in Crans-Montana VS. Macron reist am Freitag in die Schweiz +++ Feuerwehr-Kommandant: «War wie im Krieg»

Tragödie in Crans-Montana VSMacron reist am Freitag in die Schweiz +++ Feuerwehr-Kommandant: «War wie im Krieg»

