Bar-Betreiber reichte Baugesuch erst Monate nach Umbau ein

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Weitere Vergrösserung geplant Bar-Betreiber reichte Baugesuch erst Monate nach Umbau ein

Sven Ziegler

5.1.2026

Stille nach der Katastrophe: Tränen, Blumen und Schock – Crans-Montana gedenkt der Opfer

Stille nach der Katastrophe: Tränen, Blumen und Schock – Crans-Montana gedenkt der Opfer

Nach dem verheerenden Brand in der Neujahrsnacht ist die Betroffenheit in Crans-Montana gross. Rund 400 Personen nahmen am Donnerstagabend an einem Gottesdienst teil. Am Unglücksort erinnern Blumen und Kerzen an die Opfer der Tragödie.

02.01.2026

Kurz vor dem Brand in Crans-Montana wollte der Betreiber der Bar «Le Constellation» sein Lokal weiter ausbauen. Baugesuche, Pläne und frühere Umbauten rücken nun in den Fokus der Ermittlungen.

Sven Ziegler

05.01.2026, 12:30

05.01.2026, 12:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Betreiber der Bar «Le Constellation» reichte im Dezember 2025 ein Baugesuch ein, um die geschlossene Veranda zu vergrössern.
  • In den Plänen sind Türen und Fluchtwege eingezeichnet, die nicht den geltenden Vorgaben entsprachen.
  • Unklar ist weiterhin, ob frühere Umbauten im Jahr 2015 korrekt bewilligt wurden.
Mehr anzeigen

Kurz vor der Brandkatastrophe von Crans-Montana plante der Betreiber der Bar Le Constellation eine weitere Vergrösserung seines Lokals. Wie RTS berichtet, wurde am 19. Dezember 2025 ein Baugesuch eingereicht. Ziel war es, die geschlossene, überdachte Terrasse zu erweitern, um noch mehr Gäste im Innenbereich unterbringen zu können.

Gleichzeitig sollte laut Recherchen von RTS ein seitlicher Ausgang der Veranda entfernt werden. Die geplanten Bauarbeiten hätten erst 2026 beginnen sollen. Dennoch zeigt sich aus heutiger Sicht: Wäre die Erweiterung bereits umgesetzt gewesen, hätten sich in der Silvesternacht noch mehr Menschen in der geschlossenen Veranda befunden – mit potenziell gravierenden Folgen für die Fluchtmöglichkeiten.

In den öffentlich aufgelegten Unterlagen sind auch ältere Gebäudepläne enthalten. Darauf ist unter anderem eine innere Tür mit einer Breite von 1,50 Metern eingezeichnet, deren Öffnungsrichtung nicht den Vorschriften entspricht. Die Tür öffnet sich nicht in Fluchtrichtung. Dasselbe gilt laut RTS für die Tür der Veranda, die ebenfalls nach innen statt nach aussen aufschlägt.

Auf zahlreichen Videos der Brandnacht ist die Veranda deutlich zu sehen. Mehrere Menschen versuchen dort verzweifelt zu entkommen, blockiert durch andere Gäste, die sich in Richtung des zentralen Ausgangs drängen.

Betreiber sollen Treppe verschmälert haben. Jetzt rücken neue Umbau-Fotos der Brand-Bar in den Fokus

Betreiber sollen Treppe verschmälert habenJetzt rücken neue Umbau-Fotos der Brand-Bar in den Fokus

Ein wichtiger Punkt der Ermittlungen bleibt offen: Wurden die umfangreichen Umbauten aus dem Jahr 2015 rechtlich korrekt bewilligt? In dieser Phase wurden unter anderem schallisolierende Schaumstoffe angebracht – Materialien, die im Brandverlauf eine entscheidende Rolle gespielt haben.

Wie am Wochenende bekannt wurde, findet sich in den amtlichen Publikationen keine öffentliche Auflage für den Innenausbau. Dokumentiert ist jedoch ein Baugesuch aus dem Jahr 2015 für die Fassade. Dieses sah den Einbau einer verschiebbaren Glasstruktur sowie eines einziehbaren Dachs über der Terrasse vor.

Baugesuch erst nachträglich eingereicht

Gemäss Recherchen von RTS wurde dieses Baugesuch erst drei Monate nach Beginn der Arbeiten eingereicht. Fotos aus dem Zeitraum zwischen Juni und Oktober 2015 zeigen, dass Renovationen – vor allem im Innenbereich – bereits im Gang waren. Diese Arbeiten wurden vom Betreiber selbst dokumentiert und in sozialen Netzwerken veröffentlicht.

In dieser Phase wurden unter anderem die Terrasse umgebaut, das Treppenhaus vom Untergeschoss verengt und die genannten Dämmmaterialien eingebaut. Das Bauprojekt wurde im Dezember 2015 abgeschlossen. Bereits im Juli desselben Jahres hatte der Betreiber ein Gesuch um Erteilung der Betriebsbewilligung eingereicht. Die Bar nahm den Betrieb noch im Dezember 2015 auf.

Nach Bar-Inferno. Walliser Staatsanwältin räumt ein: «Nicht alles hat funktioniert»

Nach Bar-InfernoWalliser Staatsanwältin räumt ein: «Nicht alles hat funktioniert»

Das Baugesuch von 2015 wurde nicht vom später angeklagten Betreiberpaar eingereicht, sondern vom damaligen Gebäudeeigentümer, einem Schweizer Bürger aus Crans-Montana.

Ob und in welchem Umfang die Umbauten bewilligt waren, ist nun Teil der laufenden strafrechtlichen Untersuchung. Die Behörden prüfen derzeit die Bauakten, die Bewilligungen, die Ausführung der Arbeiten sowie die Einhaltung der Brandschutz- und Fluchtwegvorschriften.

Brandschutzexperte: «Das hätte nicht passieren dürfen»

Brandschutzexperte: «Das hätte nicht passieren dürfen»

Nach dem verheerenden Brand von Crans-Montana nimmt ein Brandschutzexperte Stellung. Er sagt, dass sich das Inferno hätte verhindern lassen.

02.01.2026

Mehr aus der Schweiz

Hunderte Überprüfungen. Erste Stadt zieht nach Bar-Inferno Konsequenzen für die Clubs

Hunderte ÜberprüfungenErste Stadt zieht nach Bar-Inferno Konsequenzen für die Clubs

Die Opfer von Crans-Montana. Über die Hälfte der Toten war noch minderjährig

Die Opfer von Crans-MontanaÜber die Hälfte der Toten war noch minderjährig

Tragödie in Crans-Montana VS. Macron reist am Freitag in die Schweiz +++ Feuerwehr-Kommandant: «War wie im Krieg»

Tragödie in Crans-Montana VSMacron reist am Freitag in die Schweiz +++ Feuerwehr-Kommandant: «War wie im Krieg»

Meistgelesen

Bar-Betreiber reichte Baugesuch erst Monate nach Umbau ein
«Viele Bestatter würden den Eltern davon abraten, in den Sarg zu schauen»
Walliser Staatsanwältin räumt ein: «Nicht alles hat funktioniert»
Macron reist am Freitag in die Schweiz +++ Feuerwehr-Kommandant: «War wie im Krieg»
Slalom-Ass Marc Rochat war einen Tag vor dem Inferno in der Unglücksbar