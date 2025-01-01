  1. Privatkunden
Kalt und herzlos?. So lacht das Netz über die neue KI-Werbung von Coca-Cola
Kalt und herzlos?

So lacht das Netz über die neue KI-Werbung von Coca-Cola

Ein roter Truck, ein vertrauter Jingle und ein künstlicher Weihnachtsmann. Coca-Cola setzt bei ihrem Weihnachts-Spot erneut auf Künstliche Intelligenz und löst damit wenig Begeisterung aus. Viele Zuschauer sehen darin nur Kälte und Kommerz.
Wer alles mitliest. Deshalb teilst du deine Sexfantasien besser nicht mit ChatGPT
Wer alles mitliest

Deshalb teilst du deine Sexfantasien besser nicht mit ChatGPT

Millionen Menschen vertrauen ChatGPT ihre privatesten Gedanken an, von Beziehungskrisen bis zu Straftaten. Doch wer glaubt, die Gespräche seien vertraulich, irrt. Denn in bestimmten Fällen liest nicht nur OpenAI mit, sondern auch die Polizei.
Atlas für Mac-User. ChatGPT fordert Google mit einem eigenen Browser heraus
Atlas für Mac-User

ChatGPT fordert Google mit einem eigenen Browser heraus

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI fordert Google und Apple mit einem eigenen Webbrowser heraus. Die Idee dahinter ist, den Chatbot ChatGPT in die Nutzung zu Websites zu integrieren.
Wenig Fortschritte in einem Jahr. Die Schweiz hinkt bei KI im europäischen Vergleich hinterher
Wenig Fortschritte in einem Jahr

Die Schweiz hinkt bei KI im europäischen Vergleich hinterher

Schweizer Firmen sind beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) laut einer Studie des Netzwerk-Ausrüsters Cisco nicht viel weiter als noch vor einem Jahr. Die hiesigen Firmen gehören im europäischen Vergleich immer noch nur zum Durchschnitt.
Wer alles mitliest. Deshalb teilst du deine Sexfantasien besser nicht mit ChatGPT Wer alles mitliest. Deshalb teilst du deine Sexfantasien besser nicht mit ChatGPT
Wer alles mitliest

Deshalb teilst du deine Sexfantasien besser nicht mit ChatGPT

Millionen Menschen vertrauen ChatGPT ihre privatesten Gedanken an, von Beziehungskrisen bis zu Straftaten. Doch wer glaubt, die Gespräche seien vertraulich, irrt. Denn in bestimmten Fällen liest nicht nur OpenAI mit, sondern auch die Polizei.
Atlas für Mac-User. ChatGPT fordert Google mit einem eigenen Browser heraus Atlas für Mac-User. ChatGPT fordert Google mit einem eigenen Browser heraus
Atlas für Mac-User

ChatGPT fordert Google mit einem eigenen Browser heraus

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI fordert Google und Apple mit einem eigenen Webbrowser heraus. Die Idee dahinter ist, den Chatbot ChatGPT in die Nutzung zu Websites zu integrieren.
Wenig Fortschritte in einem Jahr. Die Schweiz hinkt bei KI im europäischen Vergleich hinterher Wenig Fortschritte in einem Jahr. Die Schweiz hinkt bei KI im europäischen Vergleich hinterher
Wenig Fortschritte in einem Jahr

Die Schweiz hinkt bei KI im europäischen Vergleich hinterher

Schweizer Firmen sind beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) laut einer Studie des Netzwerk-Ausrüsters Cisco nicht viel weiter als noch vor einem Jahr. Die hiesigen Firmen gehören im europäischen Vergleich immer noch nur zum Durchschnitt.

 Künstliche Intelligenz

blue News bietet dir alles rund ums Thema Künstliche Intelligenz: Alle aktuellen News und Entwicklungen zu AI, Hintergrundstories zu den Tech-Giganten und Entwicklern hinter den Tools, sowie hilfreiche Ratgeber und nützliche Tipps für Anwendungen im Alltag.
Digitale Nähe, echtes Risiko. Junge Schweizer vertrauen ChatGPT ihre Ängste an – Expert*innen sehen Gefahr
Digitale Nähe, echtes Risiko

Junge Schweizer vertrauen ChatGPT ihre Ängste an – Expert*innen sehen Gefahr

Immer mehr junge Schweizer*innen wenden sich bei Krisen an Künstliche Intelligenz. Eine Studie zeigt, wie tief der digitale Ratgeber ChatGPT bereits im Alltag der Gen Z verankert ist – und warum Fachleute warnen.
Cybersecurity. Das sind die 4 grössten Tricks der Phishing-Betrüger
Cybersecurity

Das sind die 4 grössten Tricks der Phishing-Betrüger

Gefälschte Rechnungen, fingierte Anwaltsschreiben, angebliche Steuerrückzahlungen gegen Angabe der Kreditkartennummer: Phishing gibt es in vielfältiger Form. Wie erkennt man den Betrug?
Auf Schmusekurs. ChatGPT soll Erotik-Funktion bekommen
Auf Schmusekurs

ChatGPT soll Erotik-Funktion bekommen

Der KI-Chatbot ChatGPT soll erwachsenen Nutzern bald auch Erotik bieten können. Der Chef der Entwicklerfirma OpenAI, Sam Altman, kündigte das ohne nähere Details voraussichtlich für Dezember an.
«Tron: Ares» im Kino. KI ausser Kontrolle: Jared Leto als «Hightech-Pinocchio»
«Tron: Ares» im Kino

KI ausser Kontrolle: Jared Leto als «Hightech-Pinocchio»

In der zweiten Fortsetzung des Disney-Klassikers geraten hochintelligente Computerprogramme ausser Kontrolle und bedrohen die reale Welt. «Tron: Ares» ist Hochglanz-Actionkino mit philosopischem Touch.

Von Roman Müller
KI-Modus in der Schweiz. Google wird immer mehr zur Antwort- statt Suchmaschine
KI-Modus in der Schweiz

Google wird immer mehr zur Antwort- statt Suchmaschine

Google setzt auch in Europa beim klassischen Suchmaschinengeschäft immer stärker auf Künstliche Intelligenz (KI). Der Internet-Gigant schaltet den sogenannten KI-Modus in der Google-Suche in mehr als 40 Ländern frei, darunter auch in der Schweiz.
Roboter mit Herz. Verdrängt dieser KI-Fellknäuel bald unsere Haustiere?
Roboter mit Herz

Verdrängt dieser KI-Fellknäuel bald unsere Haustiere?

Er erinnert an Furby, ist aber viel komplexer: Der KI-Gefährte Moflin entwickelt sich individuell – und könnte bald auch in Schweizer Pflegeheimen, Klassenzimmern oder Wohnzimmern landen. Mehr zum flauschigen Roboter gibt's im Video.
Der digitale Eiserne Vorhang. Hat Europa im KI-Wettrennen überhaupt noch eine Chance?
Der digitale Eiserne Vorhang

Hat Europa im KI-Wettrennen überhaupt noch eine Chance?

Die globale Vorherrschaft in der Künstlichen Intelligenz wird mehr und mehr zu einem neuen Kalten Krieg. In diesem kämpfen die USA und China um die digitale Weltherrschaft, während Europa in der Rolle des unbeteiligten Zuschauers gefangen ist.
Grosse Visionen. ChatGPT wird zum Shopping-Paradies – der Anfang eines neuen Internets?
Grosse Visionen

ChatGPT wird zum Shopping-Paradies – der Anfang eines neuen Internets?

Fast schon über Nacht hat Open AI den Grundstein für ein neues Shopping-Erlebnis gelegt. Dafür werden Kaufempfehlungen direkt bei ChatGPT gebündelt und der KI-Riese verdient bei jedem Verkauf mit. Und das soll erst der Anfang sein.
780'000 Tote in 50 Jahren. Retten KI-Wettermodelle künftig mehr Menschenleben?
780'000 Tote in 50 Jahren

Retten KI-Wettermodelle künftig mehr Menschenleben?

Tropische Wirbelstürme gehören zu den tödlichsten Naturkatastrophen unserer Zeit. Ihre Zerstörungskraft ist enorm, ihre Vorhersagbarkeit begrenzt. Nun verspricht Künstliche Intelligenz das jahrzehntelang etablierte Fundament der Meteorologie ins Wanken zu bringen.
Für alle zugänglich. Swisscom lanciert den Schweizer Chatbot «myAI»
Für alle zugänglich

Swisscom lanciert den Schweizer Chatbot «myAI»

Mit myAI lanciert Swisscom eine neue KI-Assistentin, welche aus und für die Schweiz entwickelt wurde und bis Ende 2025 kostenlos nutzbar ist. Sie bietet Funktionen von Texterstellung über Datenanalyse bis hin zu kreativen Anwendungen.
Höhenflug in den App Stores. Alles Banane? Wieso Googles KI-Tool gerade an ChatGPT vorbei zieht
Höhenflug in den App Stores

Alles Banane? Wieso Googles KI-Tool gerade an ChatGPT vorbei zieht

Die Dominanz von ChatGPT im Reich der künstlichen Intelligenz war unangefochten. Doch in den App Stores hat sich das Blatt zuletzt überraschend gewendet. Mitunter dank einem viralen Phänomen mit einem komischen Namen.
«Als liesse man die Vorhänge offen». Tausende Kameras gehackt – intime Livestreams erschüttern Italien
«Als liesse man die Vorhänge offen»

Tausende Kameras gehackt – intime Livestreams erschüttern Italien

Mehr als 2000 gehackte Überwachungskameras haben den Blick ins Privatleben von Menschen in Italien freigegeben – vom Badezimmer bis zur Arztpraxis. Der Fall wirft ein grelles Licht auf die Schattenseiten der digitalen Überwachung.

5:05

Wie sexy meine KI-Freundin ist und wie schnell ich trotzdem Schluss machte

Eine Freundin kann man sich neuerdings auch ganz einfach digital zulegen. Doch für wen eignet sich die KI-Freundin und was sind die Tücken?

Geografisches Durcheinander. Zürich als Hauptort vom Tessin? Wie KI bei Datenbildern versagt
Geografisches Durcheinander

Zürich als Hauptort vom Tessin? Wie KI bei Datenbildern versagt

Die künstliche Intelligenz wird auch im Bereich der Bilderstellung immer besser. Bei datenbasierten Zeichnungen stösst sie allerdings an ihre Grenzen. Doch wie entsteht dieses komplett willkürliche Chaos?
Datenschutz. Verschlüsselt heisst nicht zwangsläufig sicher
Datenschutz

Verschlüsselt heisst nicht zwangsläufig sicher

Das grüne Schloss im Browser und versprochene Verschlüsselung garantieren nicht, dass Kommunikation wirklich sicher ist.
Technik/Technologie. Die Schweiz hat jetzt ihr eigenes ChatGPT
Technik/Technologie

Die Schweiz hat jetzt ihr eigenes ChatGPT

Schweizer Forscherinnen und Forscher haben ein eigenes KI-Sprachmodell lanciert. Damit wollen sie auf dominante kommerzielle Systeme reagieren, die dafür kritisiert werden, nicht transparent genug zu sein.
Ethische Kontroversen. Zahlt die Krankenkasse? In den USA soll das nun KI entscheiden
Ethische Kontroversen

Zahlt die Krankenkasse? In den USA soll das nun KI entscheiden

Wenn eine Software darüber bestimmt, ob ein Patient eine Operation erhält oder nicht, dann ist das kein Zukunftsszenario, sondern ab 2026 in Teilen der USA Realität. Ein Pilotprojekt läuft bereits.
Auf dem Vormarsch. Mehrheit der Bevölkerung in der Schweiz nutzt KI-Tools
Auf dem Vormarsch

Mehrheit der Bevölkerung in der Schweiz nutzt KI-Tools

Erstmals nutzt eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung KI-Tools. Dabei greifen jüngere Menschen häufiger auf KI zurück als ältere, und auch Männer nutzen sie öfter als Frauen.
Sinkende Diagnosezahlen. Rückschritt in der Krebsforschung? KI ist nicht immer hilfreich
Sinkende Diagnosezahlen

Rückschritt in der Krebsforschung? KI ist nicht immer hilfreich

Eine neue Studie zeigt, dass künstliche Intelligenz in der Darmkrebsdiagnostik die Fähigkeiten von Ärzten schwächt. Statt Präzision zu gewinnen, droht ein Kompetenzverlust mit gravierenden Folgen.
Angriff auf Goliath. Perplexity will Googles Chrome-Browser für 34,5 Milliarden
Angriff auf Goliath

Perplexity will Googles Chrome-Browser für 34,5 Milliarden

In einer überraschenden Offensive hat das KI-Start-up Perplexity ein immens schweres Übernahmeangebot für Google Chrome abgegeben. Der mutige Schritt zielt wohl primär darauf ab, das Fundament von Googles digitalem Imperium zu erschüttern.
Kostspieliges Gerät. Wegen KI bröckelt jetzt sogar die Männerbastion Grill
Kostspieliges Gerät

Wegen KI bröckelt jetzt sogar die Männerbastion Grill

KI will uns das Leben an allen Ecken und Enden erleichtern. Doch wo beginnt der Fortschritt und was löst nur Probleme, die gar keine sind? Ein Grill für knapp 6'000 Franken liefert darauf Antworten.
«Schrecklich». ChatGPT 5 mit Horror-Start – User wollen Vorgänger zurück
«Schrecklich»

ChatGPT 5 mit Horror-Start – User wollen Vorgänger zurück

Vor dem Wochenende lancierte OpenAI die neuste Version seines KI-Modells. Doch statt Begeisterung löst ChatGPT 5 vor allem Frust aus. Viele Nutzer fordern nun eine Rückkehr zum Vorgänger.
Weg aus der Einsamkeit. Warum suchen so viele Menschen Liebe bei künstlicher Intelligenz?
Weg aus der Einsamkeit

Warum suchen so viele Menschen Liebe bei künstlicher Intelligenz?

Der Begriff «AI Girlfriend» war noch vor wenigen Jahren eine Randerscheinung digitaler Subkulturen. Heute ist er ein globales Phänomen. Doch was steckt hinter dem Boom virtueller Begleiter und was macht ihn gesellschaftlich so brisant?

Von Martin Abgottspon
JD Vance mag es zärtlich. Panama Playlists – diese Songs hören die Promis am häufigsten
JD Vance mag es zärtlich

Panama Playlists – diese Songs hören die Promis am häufigsten

Die Website Panama Playlists entlarvt die Illusion digitaler Privatheit. Sie zeigt, welche Songs Prominente, Politiker und Tech-Milliardäre auf Spotify hören. Wann, wie oft und mit welcher Vorliebe.
Licht im Nebelgrab. Wanderer ein Jahr vermisst – dann wird er dank KI entdeckt
Licht im Nebelgrab

Wanderer ein Jahr vermisst – dann wird er dank KI entdeckt

In den italienischen Alpen fehlt von einem Wanderer ein Jahr jede Spur. Erst künstliche Intelligenz machte das Unmögliche doch noch möglich. Leider ohne Happy End.
«Schrecklich». ChatGPT 5 mit Horror-Start – User wollen Vorgänger zurück
«Schrecklich»

ChatGPT 5 mit Horror-Start – User wollen Vorgänger zurück

Vor dem Wochenende lancierte OpenAI die neuste Version seines KI-Modells. Doch statt Begeisterung löst ChatGPT 5 vor allem Frust aus. Viele Nutzer fordern nun eine Rückkehr zum Vorgänger.
Weg aus der Einsamkeit. Warum suchen so viele Menschen Liebe bei künstlicher Intelligenz?
Weg aus der Einsamkeit

Warum suchen so viele Menschen Liebe bei künstlicher Intelligenz?

Der Begriff «AI Girlfriend» war noch vor wenigen Jahren eine Randerscheinung digitaler Subkulturen. Heute ist er ein globales Phänomen. Doch was steckt hinter dem Boom virtueller Begleiter und was macht ihn gesellschaftlich so brisant?

Von Martin Abgottspon
JD Vance mag es zärtlich. Panama Playlists – diese Songs hören die Promis am häufigsten
JD Vance mag es zärtlich

Panama Playlists – diese Songs hören die Promis am häufigsten

Die Website Panama Playlists entlarvt die Illusion digitaler Privatheit. Sie zeigt, welche Songs Prominente, Politiker und Tech-Milliardäre auf Spotify hören. Wann, wie oft und mit welcher Vorliebe.
Licht im Nebelgrab. Wanderer ein Jahr vermisst – dann wird er dank KI entdeckt
Licht im Nebelgrab

Wanderer ein Jahr vermisst – dann wird er dank KI entdeckt

In den italienischen Alpen fehlt von einem Wanderer ein Jahr jede Spur. Erst künstliche Intelligenz machte das Unmögliche doch noch möglich. Leider ohne Happy End.
Wie künstlich darf Schönheit sein?. Das KI-Model auf dem Cover der  «Vogue» löst einen Shitstorm aus
Wie künstlich darf Schönheit sein?

Das KI-Model auf dem Cover der  «Vogue» löst einen Shitstorm aus

In der August-Ausgabe der «Vogue» posiert ein Model, das es so nie gegeben hat. Doch anstatt Bewunderung löst die  KI-Kampagne des Modekonzerns Guess einen Sturm der Entrüstung aus.
Mehr Anfragen. Googles Werbegeschäft wächst auch mit KI-Suche
Mehr Anfragen

Googles Werbegeschäft wächst auch mit KI-Suche

Google brachte in den vergangenen Monaten mehr Künstliche Intelligenz in seine Suchmaschine. Dem Geschäft hat das nicht geschadet.